Honda уходит из Формулы-1 [ Редактировать ]
Источник: Honda Racing F1
Компания Honda объявила об очередном уходе из самой престижной гоночной серии в мире "Формулы-1" после завершения сезона 2021 года. Об этом сообщает на официальном сайте японского концерна.
Причиной подобного решения стало желание перераспределить инженерные ресурсы и стремление к реализации углеродной нейтральности к 2050 году.
Honda направит свои ресурсы на исследования и разработки в области будущих силовых агрегатов и энергетических технологий, включая как автомобили с топливными элементами (FCV), так и аккумуляторные электромобили (BEV).
Honda с перерывами присутствовала в "Формуле-1" с 1964 года. Больше всего запомнился уход японцев в 2008 году на волне мирового экономического кризиса. Honda вернулась в "Формулу-1" в 2015 году и стала поставщиком силовых установок для McLaren.
Японский концерн сотрудничает с командами Red Bull Racing и AlphaTauri. Теперь им придется подыскивать себе нового поставщика моторов, а их в "Формуле-1" останется только три - Mercedes, Ferrari и Renault. В текущем сезоне Honda проведет еще 7 гонок.
Ранее "Подробности" опубликовали график гонок "Формулы-1" в сезоне-2020.
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