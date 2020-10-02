Компания Honda объявила об очередном уходе из самой престижной гоночной серии в мире "Формулы-1" после завершения сезона 2021 года. Об этом сообщает на официальном сайте японского концерна.

Причиной подобного решения стало желание перераспределить инженерные ресурсы и стремление к реализации углеродной нейтральности к 2050 году.

Honda направит свои ресурсы на исследования и разработки в области будущих силовых агрегатов и энергетических технологий, включая как автомобили с топливными элементами (FCV), так и аккумуляторные электромобили (BEV).

Honda с перерывами присутствовала в "Формуле-1" с 1964 года. Больше всего запомнился уход японцев в 2008 году на волне мирового экономического кризиса. Honda вернулась в "Формулу-1" в 2015 году и стала поставщиком силовых установок для McLaren.

Японский концерн сотрудничает с командами Red Bull Racing и AlphaTauri. Теперь им придется подыскивать себе нового поставщика моторов, а их в "Формуле-1" останется только три - Mercedes, Ferrari и Renault. В текущем сезоне Honda проведет еще 7 гонок.

Ранее "Подробности" опубликовали график гонок "Формулы-1" в сезоне-2020.