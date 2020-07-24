"Формула-1" добавила в календарь сезона-2020 еще три гонки, расширив его до тринадцати этапов. В этом сезоне пройдут Гран-при Германии, Гран-При Португалии и Гран-При Италии в Имоле.

Все они запланированы на октябрь и начало ноября. Португальский автодром примет этап Ф-1 впервые.

Гран-при Германии пройдет с 9 по 11 октября,

Гран-при Португалии - 23-25 октября,

Гран-при Италии - с 31 октября по 1 ноября.

В то же время "Формула-1" подтвердила, что из-за пандемии этапы в США, Мексике, Бразилии и Канаде в 2020 году не состоятся.

На данный момент календарь сезона выглядит следующим образом:

Чемпионат мира в самой престижной гоночной серии мира должен был стартовать в середине марта, однако из-за пандемии коронавируса отменены и перенесены были уже десять гонок из 22-х. Последней "жертвой" коронавируса стал французский этап.