"Формула-1": опубликованы даты гонок [ Редактировать ]
"Формула-1" добавила в календарь сезона-2020 еще три гонки, расширив его до тринадцати этапов. В этом сезоне пройдут Гран-при Германии, Гран-При Португалии и Гран-При Италии в Имоле.
Все они запланированы на октябрь и начало ноября. Португальский автодром примет этап Ф-1 впервые.
- Гран-при Германии пройдет с 9 по 11 октября,
- Гран-при Португалии - 23-25 октября,
- Гран-при Италии - с 31 октября по 1 ноября.
В то же время "Формула-1" подтвердила, что из-за пандемии этапы в США, Мексике, Бразилии и Канаде в 2020 году не состоятся.
На данный момент календарь сезона выглядит следующим образом:
Чемпионат мира в самой престижной гоночной серии мира должен был стартовать в середине марта, однако из-за пандемии коронавируса отменены и перенесены были уже десять гонок из 22-х. Последней "жертвой" коронавируса стал французский этап.
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