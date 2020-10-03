В ночь на 3 октября, в США запустили на орбиту ракету-носитель Antares, которую несколько лет создавали американские и украинские космические предприятия. Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Старт состоялся с космодрома Wallops Island в штате Вирджиния. На нем присутствовал посол Украины в США Владимир Ельченко. Как сообщает NASA, запуск состоялся в 21:16 по местному времени.

С помощью ракеты-носителя Antares модуль Cygnus доставляет на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе новый туалет для экипажа. Его прибытие на орбитальную станцию ожидается 5 октября.

В посольстве сообщили, что подготовка ракеты к запуску сопровождалась дополнительными сложностями из-за пандемии COVID-19 и ограничения международных поездок.

В апреле была организован отдельный спецрейс в Штаты для команды специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить Antares по графику было бы невозможно.

"Главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний", - сообщили в посольстве.

Модуль Cygnus останется на космической станции до середины декабря, потом его загрузят мусором и сожгут в атмосфере Земли. Больше о миссии можно узнать из видео.

Ранее сообщалось, что на МКС законсервируют важный объект.