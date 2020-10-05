Скандал у Ватикані: навіщо конфіденційний рахунок Папі Римському [ Редактировать ]
Таємний багатій. Детективний скандал розгоряється довкола святого престолу.
Італійські журналісти з'ясували, що зловмисники викрали з конфіденційного рахунку Папи Римського 20 мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому у своєму розслідуванні репортери не тільки обурюються зухвалістю злодіїв, які обібрали Ватикан, а й цікавляться: звідки у понтифіка така кругленька сума, та ще й у фунтах. І для чого очільникові католицької церкви таємний рахунок.
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