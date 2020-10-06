Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам - доступні та якісні медичні послуги - Алла Шлапак [ Редактировать ]
На сьогодні діагноз у сфері медицини - абсолютна відірваність чиновників і політиків від реальної ситуації. Лікарі та медичний персонал, які працюють на передовій - не захищені та отримують мізерні зарплати. Вони стали заручниками недолугої реформи попереднього очільника МОЗ та непрофесійних дій чинної влади.
Про це заявила кандидат в депутати Київради від "Батьківщини" Алла Шлапак у Відкритому штабі партії під час брифінгу, передає пресслужба.
"Сьогодні столиця потребує термінового виділення коштів з фонду по протидії ковіду на доплати медикам, на організацію мобільних лабораторій для безкоштовного тестування, на покращення матеріально-технічноі бази лікарень, які лікують Covid-19 ", - зазначила вона.
Шлапак підкреслила, що саме "батьківщинівці" стали ініціаторами запровадження страхування медиків під час виконання професійних обов’язків в Києві.
"Це вкрай необхідна норма! Ми переконані, що столиця має запровадити додатковий муніципальний медичний пакет додаткових послуг для киян за рахунок міського бюджету. Має бути відновлена програма підготовки медичних кадрів для столичної медицини. Безумовно, вибори - виклики і загрози, наша партія захистить своїх членів комісій і спостерігачів, але це має бути зроблено за бюджетні кошти", - додала вона.
по теме
Уникальную сеть клиник Киева нужно спасти от последствий медреформы - Александр Попов
Новая киевская власть должна компенсировать киевлянам последствия "медреформы Супрун", которая поставила на грань исчезновения целый ряд специализированных клиник в городе
Загадкові самогубства: у столичній лікарні другий день поспіль з вікон вистрибують пацієнти
Трагедії сталися у корпусі міської клінічної лікарні, яка приймає хворих на COVID-19
В лікарні "Охматдит" презентували дитячий Всеукраїнський культурний проект
У Києві презентували Всеукраїнський культурний проєкт "Ранкова книготерапія" - лікарняні клоуни "Файні носи" провели терапевтичну онлайн-виставу для дітей, які борються з онкозахворюваннями
Союз Украины с Турцией: в МИД рассказали детали
Во вторник, 6 октября, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление
Зеленский прибыл на первый двусторонний саммит ЕС
Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Брюссель
Глава Политсовета ОПЗЖ Медведчук и председатель Госдумы РФ Володин выступили за активизацию межпарламентского диалога в рамках "нормандского формата"
В Москве состоялась встреча председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука с председателем Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным