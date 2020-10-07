Історичний прорив у стосунках з Великою Британією. Президент Зеленський з офіційним візитом у Лондоні. Там підпишуть меморандум про стратегічне партнерство країн. Що це означатиме на практиці, та хто прийняв президентське подружжя у Букінгемському палаці?

Це дуже символічний початок візиту президента Зеленського. Адже вперше в історії главу України запросили на аудієнцію до Букінгемського палацу. З її Величністю зустрітися не вдалося, адже Єлизавета Друга досі на карантині через пандемію. Натомість монаршу сім'ю представило молоде покоління та найулюбленіші члени королівської родини - принц Вільям з дружиною Кейт.

Ось кортеж Володимира Зеленського заїжджає до Букінгемського палацу - це офіційна резиденція королеви. Тут їх вже чекають герцоги Кембриджські. Принц Вільям - другий у черзі на монарший престол. І разом з дружиною вони вперше від початку пандемії приймають гостей.

Принц Вільям:

Нам теж сказали не тиснути руки. Тож якось так… Дуже приємно вас обох бачити.

Звісно, як справжні англійці, розпочали з погоди. У Лондоні нарешті сонячно, після кількох дощових днів. А на серйозніші теми говорили вже без свідків. Політичних питань, за традицією, не порушували, це табу для королівської родини. Натомість спілкувалися на соціальні та культурні теми. Зокрема, забезпечення рівних прав у сім'ї, безбар'єрне суспільство та проведення року України у Британії.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України:

Герцоги Кембриджські - це дуже активна королівська родина, яка опікується благодійністю у багатьох можливих сферах. Просто можемо подивитися на ті сфери, які патронує ця королівська родина. Наприклад, ментальне здоров'я ветеранів війни - це та тема, яка важлива для України з багатьох причин.

І це ключове питання, адже Британія славиться своїм підходом до психологічної реабілітації колишніх військових. Її досвід візьмуть за основу для розбудови схожої інфраструктури в Україні. Принц Вільям і сам служив у армії: військово-повітряних силах, а також і у морському флоті.

До речі, питання військово-морського флоту - це ще одна велика частина програми українського президента. Пана Зеленського прийняли на базі у Портсмуті, де зокрема, обговорили виробництво ракетних катерів для України.

Володимир Зеленський, президент України:

Щодо військово-морського флоту - важливий стратегічний документ, будемо на військово-морській базі, підпишемо цей меморандум на суму 1,25 млрд фунтів стерлінгів. Ми всі вірили, що знов з'явиться військово-морський флот в Україні, і нарешті, це такий перший, важливий крок.

Цей візит вже називають історичним. Адже вперше Київ та Лондон підпишуть угоду про стратегічне партнерство. Йдеться і про торгівлю без мита, і про продовження тиску на Росію, загалом у документі багато сотень сторінок. Підписання його заплановане на завтра під час зустрічі з прем'єром Борисом Джонсоном.

Одне з найболючіших питань двосторонніх відносин - це британські візи. Процес їхнього отримання доволі складний і часто закінчується відмовою. Тож на тему спрощення теж говоритимуть. А на перспективу, взагалі амбітна ціль - запровадження безвізу між країнами.

Більше подробиць щодо нової україно-британської угоди чекаємо вже завтра.