В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами (видео) [ Редактировать ]
Фото: спасатели / ua.news
В четверг, 8 октября, в Киеве на улице Семьи Кульженков на ходу загорелась маршрутка. В общественном транспорте были люди. Об этом сообщает "Киев.Оперативный".
Водители, проезжавшие мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Также приехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет.
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