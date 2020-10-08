В четверг, 8 октября, в Киеве на улице Семьи Кульженков на ходу загорелась маршрутка. В общественном транспорте были люди. Об этом сообщает "Киев.Оперативный".

Водители, проезжавшие мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Также приехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет.

Ранее в Крыму загорелся санаторий.