В среду утром, 7 октября, в Крыму загорелся санаторий "Ялта". Из здания эвакуировали 300 человек. Об этом сообщает МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Звонок о пожаре на Севастопольской улице поступил в 06:15. Спасатели обнаружили, что горит обшивка между восьмым этажом и крышей, возгоранию присвоили второй уровень сложности. В ликвидации участвуют 43 человека и 13 единиц техники.

На площади 1200 квадратных метров огонь удалось локализовать, позже ликвидировали открытое горение. Отмечается, что причиной случившегося могло стать короткое замыкание.

Ранее мы писали о том, что в Краматорске горит лес.