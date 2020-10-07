В Крыму загорелся санаторий [ Редактировать ]
В среду утром, 7 октября, в Крыму загорелся санаторий "Ялта". Из здания эвакуировали 300 человек. Об этом сообщает МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Звонок о пожаре на Севастопольской улице поступил в 06:15. Спасатели обнаружили, что горит обшивка между восьмым этажом и крышей, возгоранию присвоили второй уровень сложности. В ликвидации участвуют 43 человека и 13 единиц техники.
На площади 1200 квадратных метров огонь удалось локализовать, позже ликвидировали открытое горение. Отмечается, что причиной случившегося могло стать короткое замыкание.
Ранее мы писали о том, что в Краматорске горит лес.
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