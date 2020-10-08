В МОЗ рассказали о повторном заражении COVID-19 [ Редактировать ]
Заместитель главы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что повторное инфицирование COVID-19 больше исключение, чем правило. Он находится с рабочей поездкой в Черновицкой области. Об этом замминистра заявил в ходе брифинга.
"По поводу повторного инфицирования, сегодня это больше исключение, чем правило. Такие случаи происходят в мире, но еще заявления ВОЗ о том, что повторное инфицирование - это правило, и все могут инфицироваться, нет. Это исключения из правил, которые рассматриваются, и выясняются причины, почему так произошло", - пояснил Ляшко.
Он добавил, что на сегодня известно, что антитела после перенесения болезни держатся в крови 3-4 месяца, иногда до 6 месяцев.
"Массовых повторных заражений в мире пока не зафиксировано. Коронавирус - это новая болезнь, и мы исследуем, как будет вести себя человеческий организм в дальнейшем ... У нас немного случаев. Черновицкая область заявила о 17 и до этого было где-то 3-4", - отметил главный санврач.
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