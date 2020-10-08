У Киргизстані запустили імпічмент президента [ Редактировать ]
Парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президента. Питання про дочасне припинення повноважень глави держави порушили на тлі антиурядових протестів у країні, які розпочалися у понеділок після оголошення результатів парламентських виборів.
Незгодні з ними захопили низку держустанов і випустили із СІЗО попереднього президента Киргизстану. Чинний глава держави від початку протестів на публіці не з'являвся. Сьогодні Рада безпеки країни заявила про його зникнення і вирішила закрити кордони. У відповідь пресслужба президента заявила, що Сооронбай Жеенбеков нікуди не тікав і проводить у Бішкеку переговори з політичними силами.
по теме
В Киргизии запустили процедуру импичмента президента
Такое решение приняли на фоне антиправительственных протестов в стране
Україна та Британія укладають угоду про стратегічне партнерство - Володимир Зеленський
Що це означатиме на практиці, та хто прийняв президентське подружжя у Букінгемському палаці?
Латвія і Естонія відкликають своїх послів з Білорусі
Майже сотню політв'язнів нарахували у Білорусі правозахисники. У правозахисній організації "Весна" їх усіх вимагають негайно звільнити і припинити репресії проти громадян, затриманих на протестах
Переворот у Киргизстані: ЦВК визнала вибори недійсними
Протестувальникам вдалося зайняти будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента. Напередодні ЦВК Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійсними
У Киргизстані подали у відставку прем'єр і спікер парламенту
Масові виступи почалися на другий день після парламентських виборів четвертого жовтня, які, за даними міжнародних спостерігачів, супроводжувалися залякуванням і підкупом громадян