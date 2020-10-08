Парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президента. Питання про дочасне припинення повноважень глави держави порушили на тлі антиурядових протестів у країні, які розпочалися у понеділок після оголошення результатів парламентських виборів.

Незгодні з ними захопили низку держустанов і випустили із СІЗО попереднього президента Киргизстану. Чинний глава держави від початку протестів на публіці не з'являвся. Сьогодні Рада безпеки країни заявила про його зникнення і вирішила закрити кордони. У відповідь пресслужба президента заявила, що Сооронбай Жеенбеков нікуди не тікав і проводить у Бішкеку переговори з політичними силами.