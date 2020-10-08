Помощь Армении в Карабахе: названо условие [ Редактировать ]
В четверг, 8 октября, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что Армения получит военную помощь от Организации Договора о коллективной безопасности в случае наступления реальной угрозы для ее территориальной целостности, либо прямого военного нападения. Об этом сообщает "Интерфакс".
Два пороговых рубежа (следует) рассматривать. Первое - это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого государства-члена ОДКБ. Тогда оно вправе обратиться в ОДКБ, приводится в действие механизм консультаций межгосударственных, в том числе экстренных, и оказывается необходимая помощь или поддержка этому государству по его запросу.
Также помощь окажут, в случае военного нападения.
Это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная. В таких случаях запускается режим реагирования ОДКБ.
Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.
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