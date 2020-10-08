В четверг, 8 октября, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что Армения получит военную помощь от Организации Договора о коллективной безопасности в случае наступления реальной угрозы для ее территориальной целостности, либо прямого военного нападения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Два пороговых рубежа (следует) рассматривать. Первое - это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого государства-члена ОДКБ. Тогда оно вправе обратиться в ОДКБ, приводится в действие механизм консультаций межгосударственных, в том числе экстренных, и оказывается необходимая помощь или поддержка этому государству по его запросу.

Также помощь окажут, в случае военного нападения.

Это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная. В таких случаях запускается режим реагирования ОДКБ.

Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.