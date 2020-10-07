С 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении идут активные боевые действия Источник: Aziz Karimov

Ереван пойдет на уступки в ситуации в Нагорном Карабахе при условии, если аналогичные шаги предпримет Баку. Об этом в интервью AFP заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает "Коммерсантъ".

Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок… Нагорный Карабах готов, и Армения готова к таким же уступкам, к которым будет готов Азербайджан.

О каких именно уступках может идти речь, премьер Армении не уточнил, но добавил, что в случае необходимости Россия выполнит свои договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией.

Я убежден, что, если ситуация этого потребует, Россия выполнит свои обязательства.

6 октября премьер-министр Армении посетил Нагорный Карабах и провел там совещание с военными. За день до этого он провел еще один (четвертый с момента обострения конфликта) телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался конфликт в Нагорном Карабахе.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта. Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.

В регионе идут интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Обе стороны утверждают, что "враг несет потери и отступает". В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Арсен Аваков исключил оказание военной помощи одной из сторон конфликта.