В США ребенок украл школьный автобус (видео) [ Редактировать ]
В американском штате Луизиана 11-летний учащийся местной школы угнал автобус, на котором ученики добираются до учебного заведения. Об инциденте сообщает WBRZ.
Ребенок пробрался в автобус в северной части города и смог завести его. Полиция начала погоню за угнанным автобусом около 11.00 по местному времени. Примерно через полчаса автобус врезался в газопровод и затем в дерево.
Фото: юный угонщик/ Twitter
Отмечается, что малолетнего преступника в наручниках посадили в полицейское авто и увезли в центр содержания несовершеннолетних, предъявив ему обвинения по нескольким статьям. Угонщик смог проехать на автобусе несколько районов города.
Viewer video of the school bus chase. 11-year-old boy behind the wheel pic.twitter.com/emIzMvBrL8— Bess Casserleigh (@BCasserleigh) October 11, 2020
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