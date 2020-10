В американском штате Луизиана 11-летний учащийся местной школы угнал автобус, на котором ученики добираются до учебного заведения. Об инциденте сообщает WBRZ.

Ребенок пробрался в автобус в северной части города и смог завести его. Полиция начала погоню за угнанным автобусом около 11.00 по местному времени. Примерно через полчаса автобус врезался в газопровод и затем в дерево.

Фото: юный угонщик/ Twitter

Отмечается, что малолетнего преступника в наручниках посадили в полицейское авто и увезли в центр содержания несовершеннолетних, предъявив ему обвинения по нескольким статьям. Угонщик смог проехать на автобусе несколько районов города.

Viewer video of the school bus chase. 11-year-old boy behind the wheel pic.twitter.com/emIzMvBrL8