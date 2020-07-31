Подросток угнал Porsche и разбил его [ Редактировать ]
В Великобритании, в Уэльсе, 17-летний подросток угнал ночью Porsche 911 GT3 у одного из родственников. Юноша не справился с управлением и разбил спорткар за 82 тысячи фунтов стерлингов. Авто вряд ли можно восстановить. Об этом сообщает Wales Online.
Парень решил покататься на престижном авто и взял его без спросу. Его ночные "покатушки" закончились ДТП. Спорткар слетел с дороги и оказался зажат между деревьями.
Сам водитель не пострадал, однако Porsche проще утилизировать, чем отремонтировать. Так, передняя часть кузова авто разбита, фары вылетели, бампер отвалился, подвеска погнулась, переднее стекло разбито, левая дверь и крыша получили вмятины, а также у машины вырвано переднее колесо.
Полицейские задержали подростка на месте ДТП. Ему предъявлено обвинение в угоне.
Издание отмечает, что Porsche 911 GT3 выпускался с 2006 по 2011 год. Суперкар оборудован 3,8-литровым бензиновым V6 мощностью 435 лошадиных сил. До сотни модель разгоняется за 4,1 секунды, а ее максимальная скорость составляет 312 километров в час.
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