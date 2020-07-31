В Великобритании, в Уэльсе, 17-летний подросток угнал ночью Porsche 911 GT3 у одного из родственников. Юноша не справился с управлением и разбил спорткар за 82 тысячи фунтов стерлингов. Авто вряд ли можно восстановить. Об этом сообщает Wales Online.

Парень решил покататься на престижном авто и взял его без спросу. Его ночные "покатушки" закончились ДТП. Спорткар слетел с дороги и оказался зажат между деревьями.

Читайте также В Днепре столкнулись Porsche и Volkswagen (фото)

Сам водитель не пострадал, однако Porsche проще утилизировать, чем отремонтировать. Так, передняя часть кузова авто разбита, фары вылетели, бампер отвалился, подвеска погнулась, переднее стекло разбито, левая дверь и крыша получили вмятины, а также у машины вырвано переднее колесо.

Полицейские задержали подростка на месте ДТП. Ему предъявлено обвинение в угоне.

Издание отмечает, что Porsche 911 GT3 выпускался с 2006 по 2011 год. Суперкар оборудован 3,8-литровым бензиновым V6 мощностью 435 лошадиных сил. До сотни модель разгоняется за 4,1 секунды, а ее максимальная скорость составляет 312 километров в час.

Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.