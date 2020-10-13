Зеленский уволил трех глав РГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил одного главу районной государственной администрации и уволил трех руководителей РГА.
Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства.
Распоряжением №491/2020-рп президент назначил Александра Бескоровайного главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области.
Распоряжением №488/2020-рп Зеленский освободил Виталия Коваленко от должности председателя Компанеевской РГА Кировоградской области.
Согласно распоряжению №489/2020-рп, уволен Владимир Ищук с должности главы Дубенской райгосадминистрации Ривненской области.
Также глава государства подписал распоряжение №490/2020-рп об увольнении Виктора Минича с должности председателя Рокитновской районной государственной администрации Ривненской области.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил госуполномоченного АМКУ.
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