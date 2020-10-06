Зеленский уволил гендиректора "Укроборонпрома" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".
Соответствующий указ от 6 октября 2020 года опубликован на сайте Офиса президента.
"Уволить Абромавичуса Айвараса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром"", - говорится в указе.
Вместе с тем, глава государства назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора госконцерна.
Айварас Абромавичус - литовский и украинский предприниматель, совладелец и один из управляющих шведской инвестиционной компании East Capital. Экс-министр экономического развития и торговли Украины. Перед назначением министром получил украинское гражданство.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" 29 августа 2019 года.
Ранее сообщалось, что Зеленский заменил Ермака в наблюдательном совете "Укроборонпрома".
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