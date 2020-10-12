Зеленский назначил госуполномоченного АМКУ [ Редактировать ]
Фото: Владимир Зеленский / Getty
Президент Владимир Зеленский назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Соответствующий указ был подписан 12 октября.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Назначить Горобца Богдана Вадимовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в документе.
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