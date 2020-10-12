Вакцина от COVID-19: у Зеленского назвали варианты получения лекарства [ Редактировать ]
Украина может получить вакцину от коронавируса COVID-19 несколькими путями. Один из них - производство на украинских мощностях. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
По его словам, если зарубежные компании заинтересуются в таких производственных мощностях, то вакцина быстрее появится в Украине.
"Очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям. Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их", - отметил Жовква.
Следующий вариант заключается в том, что Украина сможет купить излишки вакцины в странах-участницах Европейского союза. Третий - стать в очередь из стран партнеров.
"Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что в то время, когда вакцина уже будет произведена, испытана и поставлена на производство, Украина точно не будет отставать в получении этой вакцины", - добавил Жовква.
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