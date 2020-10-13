У Польщі почнуть операцію знешкодження бомби часів Другої світової війни [ Редактировать ]
Польські водолази почали п'ятиденну операцію зі знешкодження бомби Другої світової війни. Снаряд завважки понад п'ять тонн і є найбільшим, що коли-небудь знаходили в Польщі. Перш ніж розпочати роботи, з довколишніх будинків евакуювали 750 людей.
Бомбу знайшли в каналі, що з'єднує Балтійське море з річкою Одер, на північному заході Польщі. Снаряд Tallboy, який називають "землетрус", використовували британські королівські військово-повітряні сили. Його 1945 року скинули під час атаки німецького крейсера.
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