Польські водолази почали п'ятиденну операцію зі знешкодження бомби Другої світової війни. Снаряд завважки понад п'ять тонн і є найбільшим, що коли-небудь знаходили в Польщі. Перш ніж розпочати роботи, з довколишніх будинків евакуювали 750 людей.

Бомбу знайшли в каналі, що з'єднує Балтійське море з річкою Одер, на північному заході Польщі. Снаряд Tallboy, який називають "землетрус", використовували британські королівські військово-повітряні сили. Його 1945 року скинули під час атаки німецького крейсера.