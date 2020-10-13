Православний світ святкуватиме завтра Покрову Пречистої Богородиці. Подвійне свято чекає вірян в Одесі: там відкрився новий храм Іоанна Богослова при Міжнародній академічній школі. Як все виглядає?

Новий храм Святого апостола Іоанна Богослова прикрашають для святкування. Завтра тут уперше відзначатимуть свято Покрова Богоматері. Церкву відкрили при Міжнародній академічній школі "Одеса". І вона також - нова: збудована за ініціативи Сергія Ківалова.

Сергій Кударенко, настоятель храму Святого апостола Іоана Богослова:

Мы верим, надеемся, что и в нынешнее непростое время, когда и страна, и общество нуждается в любви и мире, именно Пречистая Богородица, молясь о нас пред своим сыном, покроет своим честным омофором!

Освятити і храм, і школу особисто приїхав Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Йому Сергій Ківалов надав право відкрити заклад, вручивши символічний золотий ключ. На урочистості зібралися сотні вірян.

Освячував храм Владика разом з Митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом.

Митрополит Київський і всієї України Онуфрій:

Построен храм в честь святого апостола Иоанна Богослова - он является покровителем тех людей, кто ищет разумных знаний. И мы хотим поблагодарить еще раз Сергея Васильевича - всех, кто был рядом с Вами, кто помогал, сотрудничал с Вами. Тут был пустырь - просто пустое место, и за короткое время, за шесть лет вырос такой красивый комплекс.

Сергій Ківалов, президент міжнародної академічної школи "Одеса":

Эта школа построена для самых маленьких, эта школа и храм будут служить духовному воспитанию подрастающего поколения. Считаю, что мы пережили критические времена - пережили потому что сегодня светлая радость. Мы пережили потому, что сегодня мы имеем счастью принимать Вас, Ваше Блаженство, и сегодня искренне радоваться тому, что произошло.

Митрополит Онуфрій освятив і приміщення школи. А це навчальні корпуси, кіно-концерт-хол, танцювальний зал, кафе та критий спорткомплекс з двома басейнами.