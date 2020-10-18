SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink Источник: SpaceX

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает компания SpaceX.

Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного запуска сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

С начала мая 2019 года SpaceX уже запустила 14 ракет со спутниками Starlink, их орбитальная группировка уже насчитывает 773 космические аппарата. В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Компания Илона Маска надеется начать предлагать услуги клиентам в США в конце 2020 года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Ранее "Подробности" сообщали о том, как на полигоне SpaceX взорвали огромный топливный бак. В то же время SpaceX испытала "марсианский" корабль.