SpaceX отправила на орбиту новую партию спутников (видео) [ Редактировать ]
Источник: SpaceX
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает компания SpaceX.
Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного запуска сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.
С начала мая 2019 года SpaceX уже запустила 14 ракет со спутниками Starlink, их орбитальная группировка уже насчитывает 773 космические аппарата. В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Компания Илона Маска надеется начать предлагать услуги клиентам в США в конце 2020 года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.
Ранее "Подробности" сообщали о том, как на полигоне SpaceX взорвали огромный топливный бак. В то же время SpaceX испытала "марсианский" корабль.
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