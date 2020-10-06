SpaceX успешно запустила спутники Starlink после череды провалов [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
После нескольких переносов частная космическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носителя Falcon 9 с партией из 60 спутников Starlink.
Перед этим SpaceX пять раз переносила старт из-за различных технических проблем. Последние разы пуск был экстренно отменен за 18 секунд до старта из-за проблем с датчиками, а также из-за непогоды.
Запуск, который предполагалось совершить еще в сентябре, удалось успешно реализовать лишь сегодня, 6 октября 2020 года. Прогноз погоды во вторник был на 70% благоприятен для старта Falcon 9.
Falcon 9 стартовал со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде.
Цель Starlink – обеспечить сверхбыстрый интернет во всех уголках земного шара. Хотя проект достоен восхищения, астрономы уже выразили свое недовольство, потому, что спутники движутся над планетой, которые видны с Земли, и мешают оптическим наблюдениям за Вселенной.
В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Ее "орбитальный флот" состоит уже из 713 космических аппаратов. Они были выведены на орбиту в ходе 12 запусков ракет Falcon 9, осуществленных с мая 2019 года.
Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как на полигоне SpaceX взорвали огромный топливный бак. В то же время SpaceX испытала "марсианский" корабль.
по теме
Ілон Маск анонсував нове випробування ракети Starship
Засновник і власник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував нове випробування ракети Starship. За тиждень її вперше тестуватимуть на висоті 15 кілометрів
Ілон Маск анонсував випробування марсіанської ракети
Starship надважка багаторазова ракета-носій, яку планують використовувати для польотів на Марс. Перше успішне випробування провели у серпні, тоді ракета піднялась на 150 метрів
SpaceX анонсировала запуск тринадцатой миссии Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink
NASA отправила на МКС созданную США и Украиной ракету Antares (видео)
С помощью ракеты-носителя Antares модуль Cygnus доставляет на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе новый туалет для экипажа
SpaceX экстренно остановила запуск ракеты Falcon 9
Она должна была доставить на орбиту интернет-спутники