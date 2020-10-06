После нескольких переносов частная космическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носителя Falcon 9 с партией из 60 спутников Starlink.

Перед этим SpaceX пять раз переносила старт из-за различных технических проблем. Последние разы пуск был экстренно отменен за 18 секунд до старта из-за проблем с датчиками, а также из-за непогоды.

Запуск, который предполагалось совершить еще в сентябре, удалось успешно реализовать лишь сегодня, 6 октября 2020 года. Прогноз погоды во вторник был на 70% благоприятен для старта Falcon 9.

Falcon 9 стартовал со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Цель Starlink – обеспечить сверхбыстрый интернет во всех уголках земного шара. Хотя проект достоен восхищения, астрономы уже выразили свое недовольство, потому, что спутники движутся над планетой, которые видны с Земли, и мешают оптическим наблюдениям за Вселенной.

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В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Ее "орбитальный флот" состоит уже из 713 космических аппаратов. Они были выведены на орбиту в ходе 12 запусков ракет Falcon 9, осуществленных с мая 2019 года.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как на полигоне SpaceX взорвали огромный топливный бак. В то же время SpaceX испытала "марсианский" корабль.