Большое количество людей составляет список дел, которые они хотят успеть сделать в течении жизни. В такой перечень иногда входят и кинофильмы.

Побег из Шоушенка

Безусловно, одним из самых культовых фильмов мира является картина Фрэнка Дарабонта о заключенном Энди Дюфрейне, которому инкриминировали причастность к двойному убийству супруги и ее любовника. Дюфрейн попал в тюремные реалии одного из самых жутких мест страны.

Но мужчину не ломают обстоятельства и он готовит побег из этого места, используя свой ум и приобретенные навыки.

Леон

Легендарная кинокартина от не менее культового французского режиссера Люка Бессона. Девочка Матильда, которая из-за наркобизнеса потеряла всю свою семью, сумела тесно подружится с беспощадным наемным убийцей Леоном и даже растопить его сердце.

Во время просмотра фильм вызывает полный спектр эмоций - от резкого непринятия до глубокого сопереживания главным героям.

Крестный отец

Фильм рассказывает об непростых отношениях в обществе итало-американской мафии. Престарелый дон Карлеоне понемногу теряет влияние в преступном мире, и тем самым дает возможность конкурентам начать войну. "Крестный отец" столкнулся с тем, что его сын Майкл не желает продолжить дело отца. Дон Корлеоне постепенно теряет влияние и на него случается покушение.

Картина удостоилась трех премий "Оскар" и вошла в "зал славы" киноиндустрии.

1+1

Комедио-драма поведает о жизни богатого аристократа Филиппа который остался парализованным после несчастного случая. У него нет никого, кроме ассистентки. Филипп решил найти себе помощник, который будет все время проводить с ним. Для этого он устроил кастинг, в результате которого победу одержал недавно освободившийся из заключения Дрисс.

Аристократ и бывший заключенный очень крепко подружились и попадали вместе в различные приключения.

Титаник

Шедевром мирового кинематографа безоговорочно считается фильм Джеймса Кэмерона о трагическом путешествии самого большого пассажирского судна и истории любви двух его пассажиров: женщины-аристократки и простого парня-художника.

Фильм стал рекордсменом по номинациям на "Оскар" - 11 премий. Также актеры Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо получили мировую славу. А композиция Селин Дион "My Heart Will Go On" стала культовой и одной из самых исполняемых в мире.

