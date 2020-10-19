ТОП-5 фильмов, обязательных к внесению в список дел за жизнь [ Редактировать ]
Большое количество людей составляет список дел, которые они хотят успеть сделать в течении жизни. В такой перечень иногда входят и кинофильмы.
Podrobnosti.ua собрали картины, которые наиболее часто попадают в список необходимых дел.
Побег из Шоушенка
Безусловно, одним из самых культовых фильмов мира является картина Фрэнка Дарабонта о заключенном Энди Дюфрейне, которому инкриминировали причастность к двойному убийству супруги и ее любовника. Дюфрейн попал в тюремные реалии одного из самых жутких мест страны.
Но мужчину не ломают обстоятельства и он готовит побег из этого места, используя свой ум и приобретенные навыки.
Леон
Легендарная кинокартина от не менее культового французского режиссера Люка Бессона. Девочка Матильда, которая из-за наркобизнеса потеряла всю свою семью, сумела тесно подружится с беспощадным наемным убийцей Леоном и даже растопить его сердце.
Во время просмотра фильм вызывает полный спектр эмоций - от резкого непринятия до глубокого сопереживания главным героям.
Крестный отец
Фильм рассказывает об непростых отношениях в обществе итало-американской мафии. Престарелый дон Карлеоне понемногу теряет влияние в преступном мире, и тем самым дает возможность конкурентам начать войну. "Крестный отец" столкнулся с тем, что его сын Майкл не желает продолжить дело отца. Дон Корлеоне постепенно теряет влияние и на него случается покушение.
Картина удостоилась трех премий "Оскар" и вошла в "зал славы" киноиндустрии.
1+1
Комедио-драма поведает о жизни богатого аристократа Филиппа который остался парализованным после несчастного случая. У него нет никого, кроме ассистентки. Филипп решил найти себе помощник, который будет все время проводить с ним. Для этого он устроил кастинг, в результате которого победу одержал недавно освободившийся из заключения Дрисс.
Аристократ и бывший заключенный очень крепко подружились и попадали вместе в различные приключения.
Титаник
Шедевром мирового кинематографа безоговорочно считается фильм Джеймса Кэмерона о трагическом путешествии самого большого пассажирского судна и истории любви двух его пассажиров: женщины-аристократки и простого парня-художника.
Фильм стал рекордсменом по номинациям на "Оскар" - 11 премий. Также актеры Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо получили мировую славу. А композиция Селин Дион "My Heart Will Go On" стала культовой и одной из самых исполняемых в мире.
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