Вбивство вчителя: із Франції депортують нелегальних мігрантів [ Редактировать ]
Із Франції вишлють понад дві сотні іноземців після жорстокого вбивства вчителя. Як повідомив міністр внутрішніх справ країни, влада депортує нелегальних мігрантів, яких підозрюють у причетності до радикальних ісламських угруповань. На території Франції вони перебувають без документів. Більшість - у в'язницях. Також після скоєного убивства, французький уряд ініціював створення стратегії реагування на погрози працівникам освіти.
Нагадаю, минулої п'ятниці 18-річний чеченець перерізав горло шкільному вчителеві Самюелю Паті за те, що той під час занять показував учням карикатури на пророка Магомета.
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