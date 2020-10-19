Із Франції вишлють понад дві сотні іноземців після жорстокого вбивства вчителя. Як повідомив міністр внутрішніх справ країни, влада депортує нелегальних мігрантів, яких підозрюють у причетності до радикальних ісламських угруповань. На території Франції вони перебувають без документів. Більшість - у в'язницях. Також після скоєного убивства, французький уряд ініціював створення стратегії реагування на погрози працівникам освіти.

Нагадаю, минулої п'ятниці 18-річний чеченець перерізав горло шкільному вчителеві Самюелю Паті за те, що той під час занять показував учням карикатури на пророка Магомета.