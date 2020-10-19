Президент Украины Владимир Зеленский предложил перевести богослужения в онлайн-режим. По его мнению, это поможет в снижении рисков передачи коронавируса. Об этом Зеленский сказал на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает пресс-служба Офиса президента.

"Президент призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим", - цитируют слова Зеленского в ОП.

По его словам, снизить число зараженных и умерших возможно, если уменьшить пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей, в частности, в церквях.

Зеленский также отметил, что хуже всего коронавирус переносят пожилые люди - на эту категорию граждан приходится 80-85% всех жертв болезни.

Ранее Зеленский хочет привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций.