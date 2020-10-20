У Дніпрі пожежа у торговельному центрі, у вогняному полоні опинилися люди

У Дніпрі пожежа у торговельному центрі, у вогняному полоні опинилися люди. Такий сценарій відпрацьовували місцеві ДСНС на планових навчаннях. Тренування провели на світанку в одному з ТРЦ міста. За легендою, пожежа виникла на першому поверсі через замикання електропроводки.

У будівлі знаходилося 15 осіб, восьмеро в супермаркеті і ще семеро в кінотеатрі. Для того, щоб максимально наблизити умови до реальних використовували димові шашки. З поставленим завданням рятувальники впоралися на відмінно - операція зі рятування постраждалих зайняла менше ніж 20 хвилин.