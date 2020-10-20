У МОЗ оприлюднили умови запровадження локдауну в Україні [ Редактировать ]
Після того, як депутати послухали Президента, - вони заслухали головного лікаря країни та взялися за... коронавірус. Проєкт кошторису розглянути так і не змогли, бо, нагадаємо, в профільному комітеті - нардепи похворіли. Але сьогодні в парламенті спромоглися ухвалити постанову про створення Національного штабу для боротьби з COVID-19. Тепер документ має підписати Президент.
Отже, що пропонують:
- Створити всеукраїнську "гарячу лінію" для людей з симптомами коронавірусу;
- Збільшити кількість мобільних бригад медиків;
- Забезпечити 100 тисяч ПЛР-тестувань на добу;
- Лікарям надавати страхування у розмірі 15 прожиткових мінімумів;
- "Коронавірусні" доплати поширити й на немедичних працівників.
Гроші на все це пропонують закласти в бюджеті на наступний рік.
Очільник МОЗ у своєму звіті розповів, що кількість тестів уже збільшують та розгортають додаткові ліжко-місця. А ще Степанов повідомив, коли в країні можуть оголосити повний локдаун.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Коли орієнтовна щоденна кількість хворих з підтвердженими випадками COVID-19 буде складати від 11 до 15 тисяч, а заповненість ліжок по всій країні, визначених для лікування хворих на COVID-19, складатиме не менше 85 відсотків - буде розпочато мобілізацію всіх медичних працівників.
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