Після того, як депутати послухали Президента, - вони заслухали головного лікаря країни та взялися за... коронавірус. Проєкт кошторису розглянути так і не змогли, бо, нагадаємо, в профільному комітеті - нардепи похворіли. Але сьогодні в парламенті спромоглися ухвалити постанову про створення Національного штабу для боротьби з COVID-19. Тепер документ має підписати Президент.

Отже, що пропонують:

Створити всеукраїнську "гарячу лінію" для людей з симптомами коронавірусу;

Збільшити кількість мобільних бригад медиків;

Забезпечити 100 тисяч ПЛР-тестувань на добу;

Лікарям надавати страхування у розмірі 15 прожиткових мінімумів;

"Коронавірусні" доплати поширити й на немедичних працівників.

Гроші на все це пропонують закласти в бюджеті на наступний рік.

Очільник МОЗ у своєму звіті розповів, що кількість тестів уже збільшують та розгортають додаткові ліжко-місця. А ще Степанов повідомив, коли в країні можуть оголосити повний локдаун.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: