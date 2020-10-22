Як будуть проходити вибори в умовах пандемії [ Редактировать ]
Навіть в умовах пандемії вибори відбудуться. У МОЗ розробили чітку інструкцію: не більше, ніж троє людей на дільниці, дистанція та масковий режим. Користуватись лише своєю ручкою. А сьогодні розповіли, як зможуть проголосувати ті, хто перебуває на самоізоляції через COVID-19.
Максим Степанов, Міністр охорони здоров'я України:
Обов'язково до 20 години п'ятниці, тобто завтрашнього дня ви повинні повідомити виборчу комісію, що ви перебуваєте на самоізоляції, що ви хочете проголосувати на дому. для цього вам треба, в тому числі, надати медичну довідку, яка це підтверджує. Є будь-які ваші близькі люди, які в змозі взяти цю довідку і просто зідзвонитися з сімейним лікарем, що прийде така людина, забере цю довідку і віднесе її до виборчої комісії.
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