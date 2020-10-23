В пятницу, 23 октября, в международном аэропорту Запорожья один из пассажиров пригрозил заминировать самолет сообщением Запорожье - Анталья. После этого правоохранители эвакуировали 180 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, на место происшествия немедленно выехали все экстренные службы, следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического управления. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов они не обнаружили.

Отмечается, что "минером" оказался местный житель 1969 года рождения. Его задержали, однако объяснять свой поступок мужчина отказался. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 296 УК Украины).

Ранее во Франции упали два самолета.