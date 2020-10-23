Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье (на фото) подвергался издевательствам и избиениям в национальной сборной Кот-д'Ивуара. Об этом сообщает The Sun.

В сети появилось шокирующее видео, как 27-летнего игрока оскорбляет и избивает бывший член сборной "берега слоновой кости" Серей Дие, который сейчас работает в тренерском штабе.

На видео 35-летний Дие схватил Орье за грудки, дергает за бороду и нос, отвесил пару пощечин и ударил по рукам. При этом Дие, выступавший ранее за "Штутгарт" и "Базель", оскорбляет коллегу, называя по-французски "грязной сукой", а другие члены команды заливисто смеются.

Quand Serey Die met un coup de pression à Serge Aurier lors du rassemblement en sélection 😅😂 pic.twitter.com/23VzmAeARV — La Minute Football (@minutefootball) October 18, 2020

В сборной Кот-д'Ивуара пытаются замять скандал. Заявляют, что это была просто шутка, а Дие всего лишь пытался развлечь своих партнеров по сборной. По лицу игрока "Тоттенхэма", которого оценивают в 25 млн евро, видно, что ему совсем не смешно.

Он создает хорошую атмосферу в команде. Вот почему тренер Патрис Бомель решил снова вызвать его в сборную страны. Видео было снято перед игрой против Японии, и на нем нет никакой драки.

Следует сказать, что в октябре Кот-д'Ивуар провел два товарищеских матча: против Бельгии (1:1) и Японии (0:1).

Ранее сообщалось, что уволенный из "Тоттенхэма" тренер возглавит гранда Бундеслиги.