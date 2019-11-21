Уволенный из "Тоттенхэма" тренер возглавит гранда Бундеслиги [ Редактировать ]
Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может продолжить тренерскую карьеру в Германии. Об этом сообщает Bild.
По информации издания, в услугах 47-летнего специалиста заинтересована мюнхенская "Бавария". Кандидатуру аргентинского тренера, вывевшего "шпор" в финал Лиги чемпионов в 2019 году, руководству немецкого гранда предложил спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.
Отмечается, что Почеттино присоединится к "мюнхенцам" предстоящим летом. До этого времени ему необходимо будет выучить немецкий язык, знание которого является обязательным условием для любого соискателя тренерской должности в "Баварии". Пока роль рулевого ведущего клуба Бундеслиги будет исполнять Ханс-Дитер Флик, возглавивший коллектив после отставки Нико Ковача.
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