Понад шість з половиною тисяч нових інфікувань - це українська статистика коронавірусу за останню добу.

Одужали майже 3 тисячі. А от летальних випадків - 126.

В Україні немає жодного регіону, де напередодні не виявили б COVID-19. Найгірша ситуація зараз у Києві, на Харківщині, Львівщині та Одещині. А от "найздоровіша" - у Кіровоградській та Луганській областях. Там найменше нових заражень.

Однак всі ці дані є доволі відносними, оскільки тести ПЛР у третині випадків є неправдивими. Чому? І чи може бути негативний результат тесту підставою для відмови у госпіталізації, - пояснив міністр.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: