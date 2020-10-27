У МОЗ оприлюднили умови госпіталізації пацієнтів з COVID-19 [ Редактировать ]
Понад шість з половиною тисяч нових інфікувань - це українська статистика коронавірусу за останню добу.
Одужали майже 3 тисячі. А от летальних випадків - 126.
В Україні немає жодного регіону, де напередодні не виявили б COVID-19. Найгірша ситуація зараз у Києві, на Харківщині, Львівщині та Одещині. А от "найздоровіша" - у Кіровоградській та Луганській областях. Там найменше нових заражень.
Однак всі ці дані є доволі відносними, оскільки тести ПЛР у третині випадків є неправдивими. Чому? І чи може бути негативний результат тесту підставою для відмови у госпіталізації, - пояснив міністр.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Для госпіталізації людини і початку лікування від COVID-19, на сьогоднішній день не потрібно мати позитивний тест ПЛР. Чому ще не потрібно? Тому що згідно світової статистики - у 30% випадків, коли людина хвора - тест може бути негативним. З чим це пов'язано - забором матеріалу, з фізіологічними особливостями організму і з тим де саме розташований вірус.
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