Мешканці Лондонського зоопарку почали відзначати Хелловін [ Редактировать ]
Мешканці Лондонського зоопарку вже почали відзначати Хелловін. Співробітники звіринцю приготували для тварин гарбузові страви. Суматранському тигру гарбуз начинили м'ясом. Сюрпризи отримали також видри, сурикати та інші жителі зоопарку.
Цими вихідними відвідувачам теж пропонують святкувати Хелловін. Для гостей обіцяють квест потаємними стежками звіринцю.
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