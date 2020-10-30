В Великобритании нашли исторический объект, который был построен в XIV веке и столетиями считался пропавшим. Важный средневековый мост столетия скрывался на дне реки. Об этом сообщает BBC News.

Археологические подводные работы заняли у исследователей два года, но их усилия увенчались успехом. Члены археологической миссии заявили, что им удалось найти одну из "самых важных структур средневековой Шотландии". На протяжении веков она пряталась на дне реки Тевиот недалеко от города Анкрама.

Из исторических письменных источников известно, что мост был построен во времена правления короля Шотландии Давида II и короля Англии Эдуарда III. Этот мост, по словам ученых, имел "историческое и стратегическое национальное значение".

В те времена во время наводнения или паводка, мост Анкрам, возможно, был единственным местом, где можно было пересечь Тевиот между Хавиком и Бериком, что сделало его одним из самых важных сооружений в средневековой Шотландии.

Это место было крайне сложно исследовать. Фундамент моста строился с использованием метода, никогда ранее не обнаруживаемого в археологическом контексте в Шотландии.

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