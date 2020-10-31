Винуватця смертельної трощі на столичному Майдані Незалежності відправили під цілодобовий домашній арешт. Суд також зобов'язав його носити електронний браслет, хоча прокуратура наполягала на взятті під варту.

На слухання 66-річного водія позашляховика привезли на каталці. Напередодні той на джипі пронісся пішохідною частиною Майдану, зніс автобусну зупинку і протаранив кілька машин. Внаслідок аварії дві жінки загинули на місці, ще трьох людей, серед яких 5-місячна дитина, - ушпиталили.

Горе-шофер стверджує: нещодавно переніс операцію і втратив за кермом свідомість. Правоохоронці на місці інциденту перевірили чоловіка на драгері - він був тверезий. Попереду ще експертиза на вміст у крові наркотичних речовин.