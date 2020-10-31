У челябінському шпиталі для хворих на COVID-19 вибухнули балони з киснем (відео) [ Редактировать ]
У російському Челябінську в шпиталі пролунав вибух - рвонуло на складі, де зберігалися балони з киснем.
Почалася пожежа, а хвилею повибивало шибки в навколишніх будівлях. В результаті два киснезалежних пацієнти померли через відключені апарати. Решту реанімаційних пацієнтів та ще понад півтори сотні хворих і персонал евакуювали.
Губернатор регіону запровадив у місті режим надзвичайної ситуації муніципального масштабу. У всіх лікарнях наразі перевіряють кисневе обладнання.
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