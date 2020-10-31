У російському Челябінську в шпиталі пролунав вибух - рвонуло на складі, де зберігалися балони з киснем.

Почалася пожежа, а хвилею повибивало шибки в навколишніх будівлях. В результаті два киснезалежних пацієнти померли через відключені апарати. Решту реанімаційних пацієнтів та ще понад півтори сотні хворих і персонал евакуювали.

Губернатор регіону запровадив у місті режим надзвичайної ситуації муніципального масштабу. У всіх лікарнях наразі перевіряють кисневе обладнання.