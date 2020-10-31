Музей-садибу Остапа Вишні відкрили на Херсонщині [ Редактировать ]
Музей-садибу Остапа Вишні відкрили на Херсонщині. Люди майже 20 років боролися за його відродження, а втілили все за три місяці. Хто відновив об'єкт і чому офіційного статусу він поки що не має?
Ці всі малюнки Остап Вишня малював до своїх творів власноруч.
Хтось з місцевих жителів приніс із дому друкарську машинку, хтось купив вудку й віддав власні лижі, аби лише створити в садибі атмосферу тих часів, коли тут гостював Остап Вишня. У повоєнні роки на турбазі, в селі Кринки, відпочивало чимало представників еліти. Відомий гуморист приїздив сюди полювати та ловити рибу.
Василь Чечин, знайомий Остапа Вишні:
Вони куроп'ятники були - мій тато, та Павло Михайлович. Мій тато готував йому підкормку, наживку, і вони дружили весь час. Він був майже завжди зажуреним. Прямо не ходив. Пригнувшись. Видно, що людина пережила дуже багато.
Письменник багато спілкувався із селянами. Часто саме вони й ставали героями "Усмішок" Остапа Вишні.
Ольга Павленко, член ініціативної групи з відродження музею Остапа Вишні:
Це аркуш з нотатками, які він писав до оповідання "щука", яке було написане саме в Кринках. Він побачив тут ситуацію і описав в оповіданні. А це безмен, на якому він важив рибу.
Після смерті Остапа Вишні мазанку, в якій він зупинявся, перетворили на музей. Та за останні десятиліття старенька хата геть розвалилася. Будинок побував і у приватній власності, і на балансі Міністерства оборони.
Наталія Ільїна, голова ініціативної групи з відродження музею Остапа Вишні:
Перші наші експонати, які ми знайшли, моєю метою було показати ці експонати, але я розуміла - аби знайшлася людина, котра допоможе у цій роботі, нам треба тільки ЗМІ.
Про сумну долю садиби дізнався один із поціновувачів творчості українського гумориста. Приїхав з Києва - і пообіцяв відновити музей. Хатину побудували точнісінько таку, як була колись. Тільки за кількасот метрів від оригінальної - за межами військової частини.
Сергій Одарич, благодійник:
Мы заменили ту усадьбу, выложили на компьютере. Поняли, что нечего переносить. Все сделали с нуля. Материалы природные, которые использовались тут 100 лет: ракушняк, штукатурка, камыши, дерево.
Музей Остапа Вишні сьогодні гучно відкрили, хоча експонати, які були в занедбаній садибі, ще не повернули. Опікуватися музеєм та проводити тут екскурсії будуть поки що місцеві активісти. Сподіваються, влада підтримає унікальний туристичний об'єкт і він отримає статус офіційного музею.
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