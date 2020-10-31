Блаженний Карло: в Італії канонізували 15-річного підлітка [ Редактировать ]
Святий покровитель інтернету. Італієць Карло Акутіс може стати першим представником покоління мілленіалів, якого зарахували до лику святих. Хлопець помер у 15 років від лейкемії. За які заслуги підлітка визнала католицька церква та яке диво сталося вже після його смерті?
Ця служба у італійському містечку Ассізі - церемонія беатифікації Карло Акутіса. На ній підліткові надали статус блаженного. І це останній крок на шляху до канонізації та отримання рангу святого. На службу з'їхалися прихильники хлопця з усього світу.
Карла Ф'єцці, студентка:
Уся моя сім'я в Аргентині щиро радіє за Карло. Мої рідні попросили мене помолитися за них і за Карло.
Акутіс помер у 2006 році від агресивної форми лейкемії. Згорів за тиждень. У місцевій парафії його називали кібер-апостолом. Хлопець сам навчився програмуванню та створив інтернет-сайти для кількох католицьких організацій. Також він опікувався безхатьками - купував їм спальні мішки та їжу. А загалом вів життя звичайного підлітка.
Ензо Фортунато, священик:
Молоді люди трохи втомились від пастирського служіння, яке незважаючи на зусилля священнослужителів, не завжди йде в ногу з часом. Але Господь втручається в історію та людські справи і пропонує нам ось такі маяки світла. Сьогодні ми говоримо про майбутнього святого покровителя інтернету.
Аби стати блаженним, Акутіс мав не лише прожити гідне життя, але й створити диво після смерті. Ватикан кілька років розслідував та врешті підтвердив факт зцілення у 2013 році. Хлопчик з Бразилії вилікувався від рідкісної хвороби підшлункової залози, торкнувшись одягу покійного Акутіса.
Прихильником канонізації підлітка виступає і сам Папа Римський. Франциск розповідає про його життя як про приклад використання всесвітньої мережі для зміцнення віри.
Зазвичай для отримання статусу святого необхідне підтвердження двох див. Але у цьому випадку Папа Римський може не дотримуватись правил. І католицький світ отримає першого в історії покровителя інтернету.
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