Министерство иностранных дел Украины пригласило Францию к участию в работе Крымской платформы. Французы рассмотрит информацию по платформе. Об этом сообщает сайт МИД Украины.

Сегодня глава украинского министерства Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. В нем стороны обсудили усилия по урегулированию российско-украинской войны на Донбассе, вопросы Крыма, сотрудничество стран в различных отраслях и реформы в Украине. В частности, разговаривали и о ситуации с решениями Конституционного суда по антикоррупционному законодательству.

"Франция поддерживает решительность, с которой президент Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации", - сказано в заявлении.

Ранее была названа дата саммита Крымской платформы в Киеве.