В центре Киева мужчина угрожает подорвать кафе [ Редактировать ]
В центре Киева мужчина угрожает взорвать заведение общественного питания. На место происшествия выехал патруль полиции. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщили в Печерском управлении полиции города Киева.
На данный момент информация об инциденте уточняется.
Как сообщили в полиции, в ресторан на бульваре Леси Украинка зашел мужчина и начал угрожать персоналу, подорвет заведение.
По предварительной информации правоохранителей, у мужчины не обнаружено никаких взрывных устройств, однако полиция продолжает тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.
Нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения. Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
Ранее под Харьковом мальчик потерял руку при взрыве гранаты.
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