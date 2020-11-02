В центре Киева мужчина угрожает взорвать заведение общественного питания. На место происшествия выехал патруль полиции. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщили в Печерском управлении полиции города Киева.

На данный момент информация об инциденте уточняется.

Как сообщили в полиции, в ресторан на бульваре Леси Украинка зашел мужчина и начал угрожать персоналу, подорвет заведение.

По предварительной информации правоохранителей, у мужчины не обнаружено никаких взрывных устройств, однако полиция продолжает тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.

Нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения. Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

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