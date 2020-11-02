Ціна локдауну: Європу накрила потужна хвиля "анти-карантинних" протестів [ Редактировать ]
Що більше європейські країни посилюють карантинні обмеження, то активніше їхні жителі виходять на мітинги. Як протестують в Іспанії, Італії та Німеччині?
На вулицях Мадрида палають вогнища і тхне сльозогінним газом. Цими вихідними столицею та іншими великими містами Іспанії прокотилася хвиля протестів. Молодь, розлючена запровадженням нових карантинних обмежень, підпалювала сміттєві баки, трощила вітрини магазинів і жбурляла в силовиків каміння та "коктейлі Молотова".
Вони не мають права обмежувати наші права й закривати нас удома. Це нелогічно, незаконно і ніяк не пов'язано з протидією поширенню вірусу.
Заходи, які запроваджує уряд, необґрунтовані. Краще б вони забезпечили лікарні додатковим персоналом і технікою, щоб допомогти їм упоратися з епідемією.
Додаткові ресурси потрібні не тільки медичним закладам. Про допомогу уряд просять співробітники похоронних бюро Мадрида. Вони оголосили страйк і вимагають розширити штат закладів із надання ритуальних послуг. Адже під час першої хвилі похоронні бюро столиці не встигали кремувати померлих від коронавірусу.
Мануель Кармона, представник профспілки:
Ми не хочемо, щоб кремації доводилося чекати по п'ять-шість днів. А потім ще стільки ж - поховання. Ми не хочемо, щоб людей доводилося ховати за межами Мадрида.
"Ви нас закриваєте, ви нам і платіть", - з таким гаслом тисячі людей вийшли на вулиці італійського Рима. Власники і співробітники закладів, які зачинилися через карантин, вимагали від уряду компенсацій.
Крістіна Келетті, жителька Риму:
Якщо уряд нас закриває, то він має дати людям шанс вижити.
Сулейма Ауторе, жителька Риму:
Найкращим варіантом були б універсальні виплати всім, хто постраждав від кризи - медичної, соціальної та економічної.
Є противники локдауну і в Німеччині. Понад тисяча коронаскептиків влаштували акцію протесту на центральній площі Мюнхена. Вони проти карантину, масок і нагнітання ситуації в ЗМІ.
Ці маски нічого не дають. Якщо ви купите звичайну текстильну, на упаковці написано, що це не медичний товар. А вас все одно змушують її носити. Я приїхала сюди потягом і мусила весь час сидіти в масці. Інакше мене б висадили.
Власники ж ресторанів, спортзалів та інших закритих на карантин закладів почали звертатися в суди. Щоб там колективно оскаржити запровадження жорсткого карантину.
Німецькі економісти підрахували, скільки країні коштуватиме повторний локдаун. Вийшла гігантська сума. За місяць часткового карантину економіка Німеччини втратить 19 мільярдів євро. А майже 100 тисяч німців можуть залишитися без роботи.
по теме
Більшість країн фіксують рекордні показники інфікування коронавірусом
Закривати школи чи ні - одне з найбільш дискусійних питань у часи пандемії коронавірусу. Одні країни повністю переходять на дистанційне навчання, інші наполягають: заклади освіти повинні працювати
Через високі темпи поширення коронавірусу Європа посилює карантин - які обмеження запроваджують міста, регіони і цілі країни?
Підприємці бояться, що не впораються з обов'язковими платежами і збанкрутують.
Чергове обурення викликали протиепідемічні обмеження в місті - за попередніми підрахунками, від запровадження суворих обмежень у Миколаєві сотні людей можуть втратити роботу