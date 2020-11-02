Що більше європейські країни посилюють карантинні обмеження, то активніше їхні жителі виходять на мітинги. Як протестують в Іспанії, Італії та Німеччині?

На вулицях Мадрида палають вогнища і тхне сльозогінним газом. Цими вихідними столицею та іншими великими містами Іспанії прокотилася хвиля протестів. Молодь, розлючена запровадженням нових карантинних обмежень, підпалювала сміттєві баки, трощила вітрини магазинів і жбурляла в силовиків каміння та "коктейлі Молотова".

Вони не мають права обмежувати наші права й закривати нас удома. Це нелогічно, незаконно і ніяк не пов'язано з протидією поширенню вірусу.

Заходи, які запроваджує уряд, необґрунтовані. Краще б вони забезпечили лікарні додатковим персоналом і технікою, щоб допомогти їм упоратися з епідемією.

Додаткові ресурси потрібні не тільки медичним закладам. Про допомогу уряд просять співробітники похоронних бюро Мадрида. Вони оголосили страйк і вимагають розширити штат закладів із надання ритуальних послуг. Адже під час першої хвилі похоронні бюро столиці не встигали кремувати померлих від коронавірусу.

Мануель Кармона, представник профспілки:

Ми не хочемо, щоб кремації доводилося чекати по п'ять-шість днів. А потім ще стільки ж - поховання. Ми не хочемо, щоб людей доводилося ховати за межами Мадрида.

"Ви нас закриваєте, ви нам і платіть", - з таким гаслом тисячі людей вийшли на вулиці італійського Рима. Власники і співробітники закладів, які зачинилися через карантин, вимагали від уряду компенсацій.

Крістіна Келетті, жителька Риму:

Якщо уряд нас закриває, то він має дати людям шанс вижити.

Сулейма Ауторе, жителька Риму:

Найкращим варіантом були б універсальні виплати всім, хто постраждав від кризи - медичної, соціальної та економічної.

Є противники локдауну і в Німеччині. Понад тисяча коронаскептиків влаштували акцію протесту на центральній площі Мюнхена. Вони проти карантину, масок і нагнітання ситуації в ЗМІ.

Ці маски нічого не дають. Якщо ви купите звичайну текстильну, на упаковці написано, що це не медичний товар. А вас все одно змушують її носити. Я приїхала сюди потягом і мусила весь час сидіти в масці. Інакше мене б висадили.

Власники ж ресторанів, спортзалів та інших закритих на карантин закладів почали звертатися в суди. Щоб там колективно оскаржити запровадження жорсткого карантину.

Німецькі економісти підрахували, скільки країні коштуватиме повторний локдаун. Вийшла гігантська сума. За місяць часткового карантину економіка Німеччини втратить 19 мільярдів євро. А майже 100 тисяч німців можуть залишитися без роботи.