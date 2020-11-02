У Сполучених Штатах останній день передвиборчих перегонів - уже завтра країна обиратиме президента. Чого чекати від дня голосування? І коли світ дізнається ім'я переможця?

Активність небачена: понад 93 мільйони американців уже проголосували достроково - поштою, або особисто на дільниці прийшли. В одному тільки Нью-Йорку вже зараз віддали свої голоси більш ніж мільйон людей! Удвічі більше, ніж на минулих президентських виборах. І це надто затримає підрахунок - для того, щоб звести всі цифри знадобиться час. Доба-дві, а можливо, і ще більше.

При цьому Дональд Трамп "може оголосити про свою перемогу, не очікуючи підрахунку всіх голосів - а вже завтра ввечері", - пише американська преса з посиланням на джерела в близькому оточенні президента. Мовляв, він обговорював із радниками такий варіант: щойно дільниці закриють, повідомити країну, що другий термін у кишені, якщо він лідируватиме в семи ключових штатах.

Мовляв, а там - хай вже демократи (як аутсайдери) намагаються його лідерство оскаржити. В очах громадськості це було б спробою забрати перемогу республіканців і схилило б терези суспільної симпатії. Скандал через це - грандіозний. І Трампові довелося спростовувати. Сказав пресі, що ці публікації - неправда. І водночас розкритикував систему, коли "в епоху комп'ютерів" окремі штати можуть рахувати бюлетені ще 9 днів після голосування. А він сам, і суперник, і вся країна - у "підвішеному стані".

Цей, останній день перед виборами, Трамп проведе в поїздках регіонами. У нього до пізньої ночі - 5 агітаційних мітингів у різних містах; в особистому розкладі президента сьогодні постійні перельоти, а приліт до Вашингтона запланований лише на опів на другу ночі.

А от Байден вчинив інакше: неспішно проведе зустріч у своєму рідному штаті Пенсильванії, а потім організував для своїх прихильників масштабний концерт леді Гаги.

Що вже зараз робить Байден - так це готує команду, яка зможе перебрати в чиновників Трампа управління країною. Їхні прізвища не розголошують, ця група працює в закритому режимі. Про її існування повідомила CNN, а мені її наявність підтвердив екс-урядовець, якого до неї запросили. Це вже зараз 150 людей, до січня - дня інавгурації - групу мають розширити до трьохсот. Усі працюють дистанційно, а штаб мають у будівлі Міністерства торгівлі у Вашингтоні. І їхнє завдання - ц разі перемоги Байдена оперативно забрати повноваження в посадовців Трампа, не допустити "вакууму влади", а ще - сформувати низку перших президентських указів.

Напередодні дня голосування ці "150 друзів Байдена" мали онлайн-нараду, на якій їх закликали "готуватися до найгіршого сценарію" - зважаючи на постійні заяви Трампа, що він так просто посаду не віддасть і оскаржуватиме результати, якщо щось піде не так.