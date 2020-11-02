Жоден регіон України не готовий до послаблення карантину - МОЗ [ Редактировать ]
Жодна область України не готова до послаблення карантину, - так укажуть у МОЗ.
Протягом цієї неділі додалося ще майже 7 тисяч хворих, 69 людей - померли. Загалом на COVID-19 зараз хворіють понад 230 тисяч українців. Список регіонів-антилідерів той самий: Харківщина, Київ, Львівська та Чернівецька області.
І відсьогодні хворі, які лікуються вдома, можуть телефонувати у Всеукраїнський контакт-центр МОЗ - там вислухають тих, хто не зміг додзвонитися своєму сімейному лікарю та отримати направлення на аналізи чи комп'ютерну томографію.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Тепер кожен громадянин України, у якого виникають питання стосовно ковіду, може зателефонувати (незалежно від того, в якому регіоні країни ця людина знаходиться) і отримати відповідну інформацію. Номер, звичайно, безкоштовний - це номер 0 800 60 20 19. Ми зробили достатньо великий кол-центр. Там буде працювати 150 операторів, він буде працювати цілодобово.
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