Жодна область України не готова до послаблення карантину, - так укажуть у МОЗ.

Протягом цієї неділі додалося ще майже 7 тисяч хворих, 69 людей - померли. Загалом на COVID-19 зараз хворіють понад 230 тисяч українців. Список регіонів-антилідерів той самий: Харківщина, Київ, Львівська та Чернівецька області.

І відсьогодні хворі, які лікуються вдома, можуть телефонувати у Всеукраїнський контакт-центр МОЗ - там вислухають тих, хто не зміг додзвонитися своєму сімейному лікарю та отримати направлення на аналізи чи комп'ютерну томографію.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: