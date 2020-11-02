"Помаранчево-червона" - саме такою відсьогодні є Україна на карантинній мапі. "Укрзалізниця" вже зупиняє рух поїздів у деякі міста, а в Києві заговорили про... закриття метро.

Тож в яких обмеженнях житимуть українці? І чи залишилися в країні зелені зони?

Карантинна карта України знову змінила колір. Майже вся країна стала переважно "помаранчево-червоною". "Зелений" колір з мапи майже зник - залишилися лише дві невеликі плями в Херсонській області.

А от в "червоній" зоні зараз 112 населених пунктів. Серед них - 11 обласних центрів. Зокрема, Харків, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Житомир. А ще "почервонів" донедавна "благополучний" Миколаїв.

Через епідситуацію "Укрзалізниця" навіть зупинила продаж квитків із Ужгорода та низки закарпатських містечок.

Отже що передбачає червоний режим. Обмеження міжміського транспортного сполучення. Університети та школи переходять на "дистанційку". І встановлюється повна заборона на масові заходи.

Далі - зона "помаранчева". І в ній відсьогодні майже півтисячі населених пунктів - серед них і Київ. До речі, головний санітарний лікар вже розповів: якщо столиця почервоніє - у місті можуть зупинити метро! Та поки діє помаранчевий режим - громадський транспорт їздить. Але обмежується робота спортзалів, фітнес-центрів та хостелів. Масові зібрання можливі - не більше 20 людей.

У "жовтій зоні" ліміт на збори - 30 осіб. От тільки "жовтих" міст та районів значно поменшало - їх лише 14.

З карантинних правил загальні для всієї країни - масковий режим та дистанція.