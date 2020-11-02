Київський Палац Спорту переобладнують під госпіталь для хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
У київському Палаці спорту вже готуються розгорнути мобільний госпіталь для "ковідних" хворих, - про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Вже є попередні кошториси та розуміння, яке потрібне медичне устаткування.
Тож тільки-но уряд виділить на це гроші - у Палаці спорту почнуть облаштовувати тимчасовий шпиталь. До речі, подібні мобільні лікарні - це вже світова практика.
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