У київському Палаці спорту вже готуються розгорнути мобільний госпіталь для "ковідних" хворих, - про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Вже є попередні кошториси та розуміння, яке потрібне медичне устаткування.

Тож тільки-но уряд виділить на це гроші - у Палаці спорту почнуть облаштовувати тимчасовий шпиталь. До речі, подібні мобільні лікарні - це вже світова практика.