А от яка вона - європейська карантинна практика - очима українців, - вирішила спитати Мар'яна Мартин. Вона зв'язалася із нашими співвітчизниками, які зараз мешкають у країнах, де діє локдаун, і в країні, де ковід відступив. Тож як там живеться людям?

Суворий масковий режим, штрафи, комендантська година. Це - локдаун по-європейськи. Про нього багато говорять у новинах, але який він - карантин в інших країнах - очима українців?

Христина Горальська живе у місті Бидгош, на півночі Польщі. Сусідня з нами країна зараз у ковідних європейських лідерах. Там щодоби вже фіксують по 20 тисяч нових випадків.

Христина Горальська, українка з Бидгоша:

З минулого тижня вся країна у "червоній" зоні. Це означає, що постійно треба носити маски, як у приміщеннях, так і на вулиці. Навіть не можна споживати різні напої, або їжу, навіть запалити цигарку, тому що одразу може бути штраф у розмірі навіть 500 злотих.

З Христиною, як і з рештою моїх героїв я спілкуюся онлайн. Вона розповідає: зараз у Польщі зайвий раз на вулицю виходити не варто. Навчальні заклади в країні працюють дистанційно, ресторани - закриті. Масові зібрання - під забороною.

Христина Горальська, українка з Бидгоша:

Першого листопада також було свято важливе для кожного поляка - це День пам'яті померлих. І така курйозна ситуація, що навіть поляки не могли взяти участь у святкуванні цього дня, оскільки влада закрила усі цвинтарі.

А в Чехії обмеження ще суворіші. Там офіційно - режим надзвичайної ситуації. А вночі просто так з дому не вийдеш, бо до 5 ранку комендантська година. Це вже розповідає Наталя, яка зараз живе у Празі.

Наталія Попович, українка з Праги:

Заборонено без поважної причини виходити навіть містом пройтися, а після 9 години вечора, патрулює поліція. Маски обов'язкові і в приміщеннях, і на вулиці. Магазини зараз працюють тільки продуктові.

Комендантська година і тут, у Словаччині. Але стосується вона не всіх. Люди з негативним тестом на ковід можуть виходити на вулицю. Уряд навіть провів загальнонаціональне тестування. Перевірили майже три мільйони словаків. Ковід виявили лише в 1 відсотка - тобто у 25 тисяч громадян. Їх розмістили на карантин. І до речі, тестували словаків - українці.

Ігор Матовіч, прем'єр-міністр Словаччини:

- Зараз ми на цьому пункті тестування виявили цікавих людей, вони самі все розкажуть.

- (Ульяна зі Львова) Привіт, ті хто ще не протестувався, сердечно просимо вас прийти, ми на вас чекаємо!

- (Матовіч) А тепер подивіться на це ім'я. Бачите? Ульянка, скажи звідки ти.

- (Ульяна) Львів, західна Україна.

- (Матовіч) А Еленка, ти звідки?

- (Еленка) Я з Харкова.

- (Матовіч) Гарно дякую вам всім за неймовірну роботу яку ви зробили! Майтеся!

Мирослава Гудик - одна з тих, хто робила масове тестування словаків. Вона вже рік живе у Братиславі. Тепер, каже, результати тестів - це пропуск на вулицю.

Мирослава Гудик, українка з Братислави:

Тест пред'явити можуть попросити і в магазині, і поліцейський на вулиці, ну і звичайно до роботи якщо ідеш, то треба пред'явити тест, що ти негативний. Якщо ти все-таки не зробив цей тест, то влада просить відсидіти вдома.

На відмінну від Європи, в Китаї - ситуація з коронавірусом набагато краща. Ужгородець Георгій Шуель зараз працює в Шанхаї. Каже: в місті вже навіть масковий режим не обов'язковий.

Георгій Шуель, українець з Шанхая:

Везде в каждой провинции свои какие-то правила - нужно иметь тест, не нужно иметь тест. Не понятно немножко, но вообще на моей жизни сейчас никак не отражается, я работаю, выхожу куда-то.

У Китаї діє онлайн-програма. Кожен у своєму телефоні може побачити, чи контактував він із хворим. Якщо так - зобов'язаний самоізолюватися. А ще в деяких містах стартувала вакцинація від "корони".

Георгій Шуель, українець з Шанхая:

Уже населению предлагают вакцинироваться и даже иностранцам некоторім. В двух городах иностранцам можно вакцинироваться. Я жду, когда уже будет в Шанхае - наверное, сделаю прививку.

А от що в Китаї на жорсткому контролі - то це в'їзд іноземців. Турист має зробити 2 тести: і в своїй країні, і в Піднебесній. А ще - незалежно від результату, - піти на самоізоляцію.