Кафе и рестораны будут оштрафованы за клиентов без масок [ Редактировать ]
В Украине планируют штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3890.
За документ проголосовал 251 народный депутат, сообщает "РБК-Украина".
Согласно документу, для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).
Штрафовать будут:
за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,
непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.
"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в тексте закона.
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