Житель Египта, будучи в Кувейте, по ошибке выбросил в мусорный бак мешок с деньгами в размере 26 тысяч долларов. Об этом сообщает Al Khaleej Today.

Мужчина снял в банкомате 8 тысяч кувейтских динар и положил их в полиэтиленовый пакет, после чего по ошибке выбросил его в бак. После обнаружения пропажи пострадавший побежал побежал обратно, но мусор увезли на свалку.

Отмечается, что мужчина пошел в полицию, где написал заявление и приложил копию чека о снятии денег с банковского счета. Его заявление проверяется.

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