Египтянин выбросил "автомобиль" в мусорный бак [ Редактировать ]
Житель Египта, будучи в Кувейте, по ошибке выбросил в мусорный бак мешок с деньгами в размере 26 тысяч долларов. Об этом сообщает Al Khaleej Today.
Мужчина снял в банкомате 8 тысяч кувейтских динар и положил их в полиэтиленовый пакет, после чего по ошибке выбросил его в бак. После обнаружения пропажи пострадавший побежал побежал обратно, но мусор увезли на свалку.
Отмечается, что мужчина пошел в полицию, где написал заявление и приложил копию чека о снятии денег с банковского счета. Его заявление проверяется.
Читайте также, продавец супермаркета воровал деньги из банковских карт покупателей. Мужчина заранее в сети Интернет приобрел устройства для считывания секретной информации с магнитных лент карт
по теме
Нововведение связано с карантином
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,05%
На 3 ноября 2020 года Национальный банк Украины установил официальный курс
Трагедия унесла жизни 20 человек