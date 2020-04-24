В одном из супермаркетов Хмельницкой области 23-летний продавец с помощью специального технического оборудования опустошал банковские счета граждан. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Киберполиция установила, что для реализации своей преступной деятельности фигурант временно трудоустроился на должность продавца-консультанта в супермаркет.

Мужчина заранее в сети Интернет приобрел устройства для считывания секретной информации с магнитных лент банковских карт и осуществлял копирование реквизитов карточных счетов клиентов. PIN-коды карточек он получал во время визуального наблюдения за тем, как покупатели вводили в POS-терминале соответствующие комбинации.

"Впоследствии мужчина с помощью специального технического оборудования и программных средств записывал полученную банковскую информацию на пластиковые карты. Таким образом он дублировал банковские карточки граждан. После чего снимал деньги со счетов пострадавших в банкоматах Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства продавца полицейские изъяли скиминговое оборудование, энкодер, компьютерную технику, флэш-накопители, черновые записи и скомпрометированные карточки. Изъятую технику направили на экспертизу.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 185 (Кража) и ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

По результатам экспертиз будет решаться вопрос об объявлении мужчине подозрения. В настоящее время устанавливаются все пострадавшие от его противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что мошенники массово разводят украинцев, присылая смс "от банков".