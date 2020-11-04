В среду, 4 ноября, президент США и кандидат на выборах лидера страны Дональд Трамп заявил, что он выигрывает выборы президента США. Однако, у него пытаются "украсть" победу. Об этом он написал в своем Twitter.

Он также написал, что вскоре объявит о "большой победе".

"Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть (победу, - ред.) на выборах. Мы никогда не позволим им сделать это", - заявил Трамп.

После этого Twitter пометил пост Трампа о попытке сторонников Байдена украсть голоса как спорным и закрыл просмотр.

Читайте также о первых результатах голосования в США.